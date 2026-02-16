D vitamini mucizesinden tam faydalanmak için bu tüyolara dikkat! Meğer yanlış biliyormuşuz: İşte emilimi artıran o yöntemler

  • İSTANBUL
Sağlık

Bağışıklık sisteminin çeliği, kemiklerin sigortası olan D vitamini konusunda yapılan hatalar, sağlığınızı riske atıyor olabilir.

Pek çok vatandaş bilinçsizce bu takviyeleri tüketirken, uzmanlar yanlış kullanım nedeniyle beklenen faydanın görülmediği konusunda uyarıyor. Vücudun savunma mekanizmasından kemik sağlığına kadar kritik öneme sahip bu vitamini doğru yöntemlerle alarak etkisini katlamak elinizde.

D vitamininden maksimum verim alabilmek için bu vitaminin yağda çözündüğünü unutmamak gerekiyor. Aç karnına veya sadece suyla içilen D vitamini takviyeleri vücut tarafından yeterince emilmiyor. Bu nedenle uzmanlar, vitaminin mutlaka sağlıklı yağlar içeren bir öğünle birlikte alınmasını tavsiye ediyor. Zeytinyağlı bir salata, yumurta veya ceviz gibi sağlıklı yağlar içeren besinlerle tüketilen D vitamini, emilimi zirveye taşıyarak depoların hızla dolmasını sağlıyor. Modern hayatın getirdiği kapalı alan alışkanlıklarıyla boşalan D vitamini depolarını bu küçük ama hayati beslenme tüyosuyla korumak artık çok daha kolay. 

