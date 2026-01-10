  • İSTANBUL
Türkiye'den Sudan'a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!
Dünya

Türkiye’den Sudan’a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’den Sudan’a dev yardım köprüsü: 6. "İyilik Gemisi" 2 bin 600 ton malzemeyle yola çıktı!

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve 23 sivil toplum kuruluşunun katkı sağladığı 6. İyilik Gemisi, Mersin Limanı’ndan Sudan’a uğurlandı. Gıda, tıbbi malzeme ve barınma ünitelerinden oluşan 2 bin 600 tonluk dev yardım paketi, dost ve kardeş Sudan halkının yaralarını saracak.

Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında durma misyonunu sürdürüyor. Sudan’da derinleşen insani krize yanıt vermek amacıyla hazırlanan 6. İyilik Gemisi, Mersin Limanı’nda düzenlenen törenle Port Sudan şehrine doğru harekete geçti. AFAD, Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan gemi; gıda, giyim, hijyen ve kritik tıbbi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

"İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEYİZ"

Mersin Valisi Atilla Toros ve AFAD yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen uğurlama töreninde, Türkiye’nin yardım eli vurgusu yapıldı. Geminin taşıdığı 2 bin 600 tonluk yükün içerisinde, bölgedeki acil barınma ihtiyacını karşılayacak ekipmanlar da yer alıyor. AFAD’dan yapılan açıklamada, "Medeniyet değerlerimizden aldığımız sorumlulukla, ırk ve din ayrımı yapmaksızın mağdurun yanındayız" denildi.

YARDIM REKORU: SUDAN’A ON BİNLERCE TON DESTEK

Türkiye’nin Sudan’a yönelik insani diplomasi hamlesi bu gemiyle sınırlı değil. 2024 yılında ulaştırılan 5 bin 270 tonluk yardımın ardından, 2025 yılı sonunda da 30 bin çadır 3 ayrı gemiyle bölgeye sevk edilmişti. Son sevkiyatla birlikte Türkiye, Sudan’daki insani krizin hafifletilmesinde en aktif rol oynayan ülkelerden biri olma konumunu pekiştirdi.

 

