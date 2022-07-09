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Dünya Türkiye'den Sri Lanka açıklaması
Dünya

Türkiye'den Sri Lanka açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka'da patlak veren olaylar hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 20:20:00 -

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Halk ekonomik krize isyan etti

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'da, başkent Kolombo da dahil ülkenin büyük bölümünde geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenlenmeye başlanmıştı. Haftalardır devam eden gösteriler bugün başka bir boyuta taşındı. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalan eylemciler; devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

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