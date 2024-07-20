Türkiye'den son dakika Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

'TÜRKİYE'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HAREKÂT ADA'NIN TAMAMINA BARIŞ GETİRMİŞTİR'

Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekât, Ada’nın tamamına barış getirmiştir. Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir.

'BİZLER KIBRIS DAVASININ SAVUNUCULARI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

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Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir.

Ada’da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkündür.

Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz"

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