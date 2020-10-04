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Gündem Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:46:00 -
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in konuğu olan İbrahim Kalın, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütüne her an müdahale edebileceğini duyurdu.

Kalın yaptığı açıklamada, ‘Bizim oralara bir gece ansızın nasıl ve kaç defa geldiğimizi gördüler. Bu hem teröristlere uyarıdır hem de onların destekçisi olan ülkelere. Saldırılar sürerse Türkiye her an müdahalede bulunabilir’ ifadelerini kullandı.

Rusya, ABD ve İran’a durumu ilettiklerini belirten Kalın, ‘Saldırılar devam ederse bunlar kesinlikle karşılıksız kalmaz. Bu uyarıları yapıyoruz. Bu sürerse Türkiye her an müdahale edebilir' dedi.

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