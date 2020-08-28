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Aktüel Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
Aktüel

Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-28 02:43:56 -
Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği

MOGADİŞU (AA) - Türkiye, Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı askeri araç desteğinde bulundu.

Başkent Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı askeri araç, törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

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