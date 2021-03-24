  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz
Dünya

Türkiye'den Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz

Somali'de seçim sürecine ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada endişe duyulduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:49:00 -
Türkiye'den Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olması ve Somali halkının beklentilerinin sekteye uğratmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz. Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz. Sözkonusu tıkanıklığın biran önce aşılması için dost ve kardeş Somali halkı ve Hükümetine olan desteğimizi yineliyoruz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeye yeniden gelip Türkiye'ye küstah çağrıyı yaptılar: Ülkeden çekilin
Dünya

Bölgeye yeniden gelip Türkiye'ye küstah çağrıyı yaptılar: Ülkeden çekilin

Libya'da çatışma sürecinde darbeci Halife Hafter'e destek veren Fransa'dan Türkiye'ye yönelik skandal bir çağrı geldi.
Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı
Siyaset

Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı

Optimar tarafından yapılan son anket sonuçlarında AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 50 oy aldı.
Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada
Dünya

Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada

Gardaş Azerbaycan’ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay