Türkiye'den Somali açıklaması: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olması ve Somali halkının beklentilerinin sekteye uğratmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz. Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetimleri bir araya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor, seçimlerin daha fazla gecikmeksizin düzenlenmesinin önemini vurguluyoruz. Sözkonusu tıkanıklığın biran önce aşılması için dost ve kardeş Somali halkı ve Hükümetine olan desteğimizi yineliyoruz"