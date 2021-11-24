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Dünya Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı telefonu
Dünya

Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı telefonu

Sırbistan'da bir roket fabrikasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 17:16:00 -
Türkiye'den Sırbistan'a başsağlığı telefonu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında bulunan bir roket fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde "EDePro" isimli fabrikada yoğun duman bulutları göze çarparken, haberlerde yaklaşık 40 işçinin çalıştığı fabrikada patlama öncesi 500 roket ve 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic ile görüştüğü, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

"EDePro" isimli fabrikada 2008'de meydana gelen patlamada da 3 kişi yaralanmıştı.

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