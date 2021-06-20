  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyonistlerin gözaltı zulmü sürüyor
Gaziantep'te korkutan deprem
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Gündem Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz hamlesi
Gündem

Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz hamlesi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz için iade talebinde bulunduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 17:46:00 -
Türkiye'den Sezgin Baran Korkmaz hamlesi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'de kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve dün ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Ceyhun, "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizler de bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay