Türkiye'den sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Raporu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun Ocak-Haziran 2020 dönemini kapsayan mutat dönemsel raporunda, Beşşar Esed rejiminin ve terör örgütü PYD/YPG/PKK iltisaklı sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sivil halka yönelik insanlığa karşı suç ve savaş suçu boyutlarına ulaşan insan hakları ihlallerinde bulunduğunun belirlenmesinin not edildiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın ismini zikretmediler!

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin sözde SDG ile bağının Komisyonun bu raporunda da net bir şekilde ortaya konulmasının mühim bulunduğu bildirilen açıklamada, sivilleri hedef alarak yapıldığı herkesin malumu olan terör saldırılarının failinin PYD/PKK olduğunun raporda ismen zikredilmemiş olmasının ise büyük bir eksiklik olduğu vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, Türkiye’ye yöneltilen insan hakları ihlalleri ile ilgili asılsız iddialar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin bu iddiaları baz alarak Türkiye’ye yönelttiği yersiz eleştirilerin bütünüyle reddedildiği duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, terörizmle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için sahada faaliyet gösteren Suriyeli muhalif gruplara ve bu gruplar ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yöneltilen insan hakları ihlalleriyle ilgili asılsız iddiaları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin bu iddiaları baz alarak Türkiye'ye yönelttiği yersiz eleştirilerin tamamıyla reddedildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin açıklamasında raporda yer verilen ihlallerin asıl sebebi olan Beşşar Esed rejimine ve terör örgütü PKK/YPG'ye değinmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu raporla ilgili görüş ve itirazlarının Birleşmiş Milletler nezdinde en güçlü şekilde kayda geçirileceğini ifade etti.