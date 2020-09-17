Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) deniz sınırları ile ilgili kararlarına sert çıktı.

Bakanlık, ne AP'nin ne Avrupa Birliğinin (AB) ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisisinin bulunmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararına tepki gösterildi ve gerçeklerden uzak bu kararın birçok yönü ile kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tavsiye kararının AP Genel Kurulu'nda Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında, sırf Avrupa Birliği üyelik dayanışması adına ve bazı AB ülkelerinin bencil çıkar arayışlarına hizmet ettiği için kabul edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin üye ülkeler ve AP dahil bütün Avrupa Birliği kurumlarına her seviyede yaptığı girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olmasının sağduyu ve iyi niyet ile bağdaşmadığı kaydedildi.

Bakanlık, AP'nin bu taraflı ve haksız tutumu ile ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumları ile saygınlığını kaybettiğini ifade etti.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun, AB’nin ve AB üyesi ülkelerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisinin olmadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, AP ve diğer AB kurumlarının çözüm ve Avrupa uzlaşması hususunda samimi iseler, sadece uzlaştırıcı ve kolaylaştırıcı tavır sergilemeleri, aday ülke olan Türkiye’ye önyargısız yaklaşmaları, ülkeler arasında bulunan tartışmalı mevzularda hakkaniyetli olmaları ifade edildi.

Kararlılık vurgusu

Açıklamada, iyi niyet gösteren Türkiye'nin, hak tanımaz ve maksimalist tavırlar karşısında ilkeli ve doğru tutumundan vazgeçmediği vurgulanırken, kışkırtıcı eylemlere karşı ise kararlı fakat sağduyulu bir yaklaşım sergilediği kaydedildi.

Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında gözü olmadığının bildirildiği açıklamada, bölgede kendisinin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ve çıkarlarını aynı kararlılık ile savunmayı sürdüreceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin üyelik perspektifi ile AB ile samimi diyalog ve işbirliğinden yana olduğu, diyalog ve müzakereyi tercih ettiği ifade edilirken, ayrıca AP’nin AB Konseyi ve Komisyonunu Türkiye ile geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye çağıran ve Doğu Akdeniz’de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıfta bulunan bu kararın 9. maddesinin Türkiye tarafından not edildiği bildirildi.