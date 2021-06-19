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Aktüel Türkiye'den savunma sanayii alanında önemli anlaşma
Aktüel

Türkiye'den savunma sanayii alanında önemli anlaşma

Türkiye ile Haiti arasında savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:26:00 -
Türkiye'den savunma sanayii alanında önemli anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Barışçıl Diplomasi ve İşbirliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii" konulu oturumda, Türk savunma firmalarının yanı sıra Malta, Haiti, Senegal, Ukrayna, Nijer, Somali, Kırgızistan ve Bangladeş'ten savunma ve dışişleri bakanları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki çalışmalarını, yaptıkları iş birliği ve yatırımları anlattı.

Panelde, Demir ile Haiti Savunma Bakanı Jean Walnard Dorneval, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzaladı.

 

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