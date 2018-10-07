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Türkiye'den S-400 çıkışı!

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Demir, 'Bir Rus sistemin Türkiye’ye girmesine uzun vadeli bir kayıp anlamında bakabilirler. F-35’in radar görünme sırları bu şekilde ifşa olacak diye bir iddia ortaya atılıyor maalesef. Bu bizim katılmadığımız bir iddia. Biz kendi muhataplarımızı bu konuda endişeye düşürecek bir adım atmayız.' dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 11:37
Türkiye'den S-400 çıkışı!

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, önemli açıklamalarda bulundu. Demir, 'Bir Rus sistemin Türkiye’ye girmesine uzun vadeli bir kayıp anlamında bakabilirler. F-35’in radar görünme sırları bu şekilde ifşa olacak diye bir iddia ortaya atılıyor maalesef. Bu bizim katılmadığımız bir iddia. Biz kendi muhataplarımızı bu konuda endişeye düşürecek bir adım atmayız.' dedi. 

İşte Demir'in açıklamalarından satır başları; 

Yeni bir taarruz helikopterimiz geliyor Atak'tan daha iyi bir helikopter. Yakında hepiniz duyacaksınız. Atak dünyada ilk 5'te olan bir helikopter tabi ki ilgi çekecek. Çok yoğun ilgi var.

S-400'den vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu imzalandı ödemeler yapılıyor. Bunu konuşmanın artık çok anlamı yok. Bu mesele o anlamda kapandı. Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda bu ürünün en iyisi olduğu belirlenmiştir. 

Bu ülkenin bağımsız kararı bu. NATO'nun ve diğer ülkelerin bu duruma saygı duyması gerekir. ''Madem bir silah aldınız keşke entegre olabilseydi'' diyorlar. Biz de keşke NATO daha anlayışlı olabilseydi diyoruz. 

ABD'nin S-400 korkusu

Bir Rus sistemin Türkiye’ye girmesine uzun vadeli bir kayıp anlamında bakabilirler. F-35’in radar görünme sırları bu şekilde ifşa olacak diye bir iddia ortaya atılıyor maalesef. Bu bizim katılmadığımız bir iddia. Biz kendi muhataplarımızı bu konuda endişeye düşürecek bir adım atmayız. 

''RUS S-400'ler, Norveç'in F-35'inide görüyor''

Norveç'te F-35 var. Malum F-35 uçtuğu anda Rusya'daki S-400'ler de bunları görüyor.Şu ana  kadar bu konuda bize net bir izah yapılmadı. 

Teknoloji transferi

(Nereye konuşlanacak?) Bu konular hava kuvvetlerini ilgilendiriyor. Onlar da konuyla ilgili çalışıyorlar. Teknoloji transferi konusuyla ilgili çok detaya girmemek daha iyi bizce. Ama bizi tatmin eden bir düzeyde iş birliği olacak. 

F-35 teslimatı

Biz ödemelerimizi yapıyoruz. Onlar teslimatları yaptılar, eğitimler devam ediyor. Bizim muhataplarımız dışında diğer politik yaklaşımların hiç bir değeri yok. Takvimde hiç bir şaşma yok.

Türkiye'nin kritik sistemlerde katkısı var. Türkiye'nin katkısı olmazsa başka ülkeleri devreye sokabilirler ama sekteye uğrar fiyat değişimi olur. Ama Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılması gibi bir durum yok. Bu ortak bir kararla alınabilir ve böyle bir durumda söz konusu değil.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:37
  1. Mehmet Acet
  2. İsmail Demir
  3. savunma sanayi başkanı
  4. GÜNCEL Haberleri

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