Türkiye’den Rusya’ya uçak seferleri yapılıyor mu? THY, Rusya seferleri iptal mi?

Rusya, transit uçuşlar da dahil olmak üzere İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların, hava sahasından geçmesini yasakladı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rusya'nın İngiltere hava yolu kısıtlamasının Rus Aeroflot havayolu şirketinin uçuşlarını askıya almasına bir misilleme olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle ülkeye uygulayacağı yaptırımlar kapsamında Aeroflot havayolu şirketinin uçuşlarının askıya alınacağını açıklamıştı.

Rusya uçuşları kapandı mı? Rusya uçak seferleri iptal mi edildi?

Rusya uçak seferleri iptal mi edildi? Sorusu araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna harekatını başlatmasıyla Türkiye-Rusya uçuşlarının kapanıp kapanmadığı araştırılıyor. Rusya 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar ülkenin güneyindeki 12 havaalanını uçuşlara kapattığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. Türk Hava Yolları’nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna’da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.