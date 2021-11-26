  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesinde bir madende yaşanan kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 04:34:00 -
Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan, Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı
Ekonomi

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi.
Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor
Sağlık

Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor

Bel ağrısı günlülk yaşantımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri olarak biliniyor. Fakat bu ağrılara doğal yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz..
2022 bombası! Altının gözü orada
Ekonomi

2022 bombası! Altının gözü orada

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay