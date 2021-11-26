Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesinde bir madende yaşanan kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.
Bakanlıktan, Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.