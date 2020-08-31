Türkiye'den Rusya'ya PKK ikazı

Terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşılarından İlham Ahmed ve beraberindeki teröristlere Rusya’da sözde meşru bir güçlermiş gibi karşılama yapıldı. Halkın İradesi Partisi ile sözde mutabakata imza atan teröristler bir de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Bunun üzerine Türkiye'den Rusya'nın skandal tavrına tepki geldi.

"Rus makamlarına da aktaracağız"

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'dan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını beklediğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin bu konudaki tepkisinin, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet tarafından da Rus makamlarına aktarılacağı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, teröristlerin Rusya Federasyonu’na davet edilmesinin ve Rus resmi makamlarınca üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, PKK/YPG'nin izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Astana formatında yapılan yüksek düzeyli toplantıların sonunda yapılan ortak açıklamalarda terörizmin bütün şekil ve tezahürleri ile mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün beraberinde komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma sözünün verildiği anımsatılarak Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020'de Cenevre’de yapılan toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrimeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edildiği vurgulandı.