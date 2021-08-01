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Türkiye'den Rus uçağıyla ilgili açıklama
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Gündem Türkiye'den Rus uçağıyla ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'den Rus uçağıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınlarına destek olmak amacıyla Marmaris'e gelen Rus yangın uçağıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 11:13:00 -
Türkiye'den Rus uçağıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldığını ve birçok unsurla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlandığını duyurdu. MSB'den yapılan yangında son durum açıklamasında ayrıca Rusya'dan gelen BE200 uçağına da her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda bulunan 30 tonluk su tankeri ile İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımıza ait dozerle de yangın bölgesindeki arazözler için yol açma çalışmaları yapılmakta, birçok unsurumuz ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmaktadır" denildi.

MSB'den yapılan bir diğer paylaşımda da Rusya'dan gelen yangın uçağına her türlü desteğin sağlandığı belirtildi.

 

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Yangınla mücadele kapsamında ülkemize RF’den gelen BE200 uçağına Adnan Menderes Hv.Mey.K.lığı/İzmir’de, AN-124 uçağı ve helikopterlere de Antalya Hv.Mey.K.lığında talepleri kapsamında her türlü yer destek hizmetini sağlıyoruz.

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