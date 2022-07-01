Türkiye'den müthiş hamle! Dünyada çok az ülkede var

Taktik mini İHA KARGU ve mühimmat bırakabilen BOYGA'nın envantere girmesinin ardından sıra sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU'ya geldi.

Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu bir yetenek olan ALPAGU'nun mühimmatlı testleri başarıyla tamamlandı. Sistemin bu sene içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.

ALPAGU'nun yetenekleri hakkında konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Pusuya düştünüz kafanızı bile kaldıramıyorsunuz ama sırt çantasında rahatça taşıyabildiğiniz, yaklaşık 15 dakika havada kalan platform sayesinde etrafınızda sizin kime ateş ettiğini tespit edebileceğiniz ve onlara direkt saldırı düzenleyebileceğini bir platform" dedi.

GPS ihtiyacı KERKES ile ortadan kalkacak

Tüm bu araçlar sahada görev yapabilmek için GPS bağlantısına ihtiyaç duyuyor. STM firması bu ihtiyacı ortadan kaldıracak KERKES projesini de hayata geçirdi.

Testleri büyük ölçüde tamamlanan KERKES, yakın zamanda bitmiş olacak.

KERKES ile, İHA'lara önceden harita yüklenecek. Sensörler ve yapay zeka, GPS bağlantısının olmadığı ya da düşman tarafından engellendiği noktalarda araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak görevi başarıyla yerine getirecek.

KERKES'in bu yıl içinde TSK envanterindeki STM İHA'larında çalışmaya başlaması bekleniyor. Sistem envanterdeki tüm İHA'lar için de kullanılabilir hale getirilecek.