Türkiye'den müthiş enerji hamlesi! Hem sınırsız hem çok ucuz

Türkiye güneş enerjisinde hızlı yükselişini sürdürüyor. Lisanssız güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin megawatta yaklaştı.Lisanssız enerji; güneşten yararlanarak en düşükten en yüksek seviyeye belli bir sınır olmaksızın elektrik üretimine imkan sağlanması anlamına geliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) bu alanda yaptığı düzenlemelerle son yıllarda sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler, turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşlarımız tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi. Bu alanda yapılan yatırımlar 3 buçuk-4 yıl içinde kendini amorti edebilme/elektrik faturasını karşılama potansiyeline sahip.

EPDK Başkanı yeni düzenlemeyi anlattı

EPDK bu alanda yeni ihtiyaçlara cevap verecek ve sektörün gelişimini akamete uğratacak girişimleri engelleyen yeni bir düzenlemeyi daha karara bağladı. Sektör temsilcilerinin de katkısı ile son şeklini alan yeni düzenleme önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Habertürk'e yaptığı açıklamada, yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin başka dağıtım bölgelerinde, sanayi bölgeleri dışında tesis kurabilmeleri için aynı dağıtım bölgesi olması şartının kaldırıldığını açıkladı:

Yılmaz: "Örneğin bir sanayicimiz artık ister OSB içinde olsun ister dışında olsun başka bir dağıtım bölgesinde lisanssız üretim tesisi kurabilecek. Lisanslı veya lisanssız kojenerasyon tesisleri bulunan tüketiciler de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri için lisanssız üretim tesisi kurabilecek" dedi.

2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ,2022 Mart ayındaki kanun değişikliği ile bazı abone gruplarında bu gücün 2 katına çıkarıldığını hatırlatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yerli ve yenilenebilir enerjiye verdiği destek bizim en büyük güvencemizdir. Bu düzenlememizle; 'tüketim kadar üretim' hedefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu gücünü orantısız şekilde arttıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkanını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu edilebilecek üretim miktarlarını belirledik. Düzenlememiz Cumhurbaşkanlığı kararı ve ilgili kanunun amacına sahada en iyi şekilde hizmet edecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuyla ilgili özellikle sosyal medyada yer alan eleştirilere de yanıt verdi. "

Bu düzenleme birilerini rahatsız edebilir elbette

"Bu eleştirilerin iki sebebi olabilir ya bilgi eksikliği ya da kötü niyet. Bu düzenleme birilerini rahatsız edebilir elbette. Ama kim bu birileri? Sektöre zarar veren, tarım üreticilerimizi, sanayicilerimizi, hayvancılıkla uğraşan tüketicilerimizi kullanarak gerçekle bağı olmayan tüketim tesisi gücü oluşturarak hat ve trafo kaybına neden olanlar, tüketim yapmadan üretim yaparak tarım, hayvancılık ve sanayi üretimlerini akamete uğratanlar. Evet bunlara dur diyoruz. Düzenlememizin amacı belli: Kendi tüketimi için üretim yapanların desteklenmesi. Gerçek tüketimi olan ve kapasite kısıtı nedeni ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz enerji kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki yurt çapında bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten sadece sektörümüz değil bütün Türkiye kazanacak. Ama rica ediyorum kimse kulaktan dolma bilgilerle düzenlememizin amacını saptırmaya kalkmasın."

Bedelsiz enerji sistemi

Düzenleme ile tüketim miktarı kadar üretilen enerjinin tüketim oranına mahsuplaştırılacağını bir tüketim miktarı kadar üretilen fazla enerjinin ise satışa konu edileceğini belirten Yılmaz "bu orandan daha fazla yapılan üretim ise bütün tüketicilerimize fayda sağlayacak şekilde 'bedelsiz enerji' olarak sisteme yansıyacak. Üretilen miktar yükseldikçe tüketicilerimizin faturaları da düşüş yönünde etkilenecek inşallah" dedi.