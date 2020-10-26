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Gündem Türkiye'den Minsk Grubu'na çağrı
Gündem

Türkiye'den Minsk Grubu'na çağrı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olması için Minsk Grubu Eş Başkanlarına çağrı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sonuç odaklı çözüm sürecinin başlatılmasının gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:08:00 -
Türkiye'den Minsk Grubu'na çağrı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkeslerin de Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Son olarak bugün ABD’nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkan tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan'ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür." dedi.

Sözcü Aksoy, ateşkesin sürdürülebilir olması için sonuç odaklı bir müzakere başlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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