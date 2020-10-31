Türkiye'den mezun olmuştu! Cumhurbaşkanı seçildi
Türkiye'de 1985-1991 yılları arası Marmara Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Cumhurbaşkanı seçildi.
Türkiye'de 1985-1991 yılları arasında İslam Kalkınma Bankası bursuyla Marmara Üniversitesi'nde Tıp eğitimi alan Dr. Hussein Mwinyi, Zanzibar Cumhurbaşkanı seçildi.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Mwinyi 53 yaşında. 2005 yılından bu yana Kwahani bölgesi vekili olan Mwinyi, eski Devlet Başkanı Ali Hassan Mwinyi'nin oğlu. 2006-2008 senelerinde Birlik Bakanı, 2012-2014 senelerinde ise Sağlık Bakanı olarak görev yapan Mwinyi, 2014’ten beri Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı görevini üstleniyordu.