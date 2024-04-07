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Siyaset Türkiye'den mesaj: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız
Siyaset

Türkiye'den mesaj: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Yeniakit Publisher
2024-04-07 00:46:00 -
Türkiye'den mesaj: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Türkiye, Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından açıklamada bulunarak her türlü yardıma hazır olunduğunu bildirdi.

Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Türkiye’nin yardıma hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak kardeşimizin tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Kazakistan halkına ve Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır” ifadeleri kullanıldı.

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