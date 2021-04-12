Türkiye’den Libya’ya kaç doz aşı gönderilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’ya yarın aşı teslimatı yapılacağını duyurdu. Peki, Libya’ya kaç aşı gönderilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’den Libya’ya kaç doz aşı gönderilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.