  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye’den Libya’ya bir yardım daha
Gündem

Türkiye’den Libya’ya bir yardım daha

Daha önce nisan ve mayıs ayında yardım yapan Türkiye, Libya’ya koronavirüsle mücadelede destek amacıyla 3 solunum cihazı yardımı daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:55:00 -
Türkiye’den Libya’ya bir yardım daha

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye destek amacıyla Libya’ya yardım yaptı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'de üretilen solunum cihazlarının, Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Fevzi Ovnis’e teslim edildiği belirtildi.

Libya’ya yardım kapsamında 3 solunum cihazı gönderildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek amacıyla, Türkiye daha önce de Libya'ya nisan ve mayıs aylarında iki defa sağlık malzemesi yardımı yapmıştı.

Haziran’da özellikle Trablus'a yönelik saldırılar nedeniyle yerlerinden edilmiş kişilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere TİKA aracılığıyla 1000 koli hijyen ve sağlık malzemesi ile 1000 koli gıda malzemesi yardımında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı
Siyaset

Erdoğan'dan çok kritik altın rezervi açıklaması! Kurmaylarına Ayasofya talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ayasofya Camii’nin ifade e..
Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı
Gündem

Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar için uyarı yaptı. Sınır kapılarında kurulan ..
Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!
Gündem

Türkiye'den ilk açıklama geldi: Cumhurbaşkanı derhal serbest bırakılsın!

Mali’de yaşanan askeri darbe ile ilgili Türkiye’den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı İbr..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı