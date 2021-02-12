Türkiye'den Libya kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada Ankara ve Trablus arasındaki anlaşmaya göre ve Libya hükümeti talep ettiği sürece Türk askeri kuvvetlerinin Libya’da kalamaya devam edeceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ankara’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlere askeri eğitim verdiğini ve önce diğer yabancı güçlerin çekilmesi halinde Türkiye’nin kuvvetlerini Libya’dan çekeceğini açıkladı.

TRT Haber televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kalın, Türk firmalarının Libya’nın yeniden inşası çabalarında aktif bir rol alacağına ve Ankara’nın yeni seçilen geçici hükümete destek olacağını söyledi.