Türkiye'den lazer güdümlü füze satın aldılar! Bomba gelişme

Türkiye'nin onlarca TRLG-230 füzesini geçen aylarda Ukrayna'ya teslim ettiği ortaya çıktı.

Middle East Eye'ın Ragıp Soylu imzasıyla yayınladığı ve konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan habere göre, 50'ye yakın TRLG-230 füzesinin Ukrayna'ya sevkiyatı gerçekleşti.

Bir kaynağın MEE'ye yaptığı açıklamada şu ana kadar 200 kadar TRLG-230 füzesinin Ukrayna'ya sevkiyatının yapılmış olabileceği belirtildi.

MEE'ye konuşan silah uzmanı Stijn Mitzer'e göre, Türkiye haziran ayında yaptığı teslimatla birlikte Ukrayna'ya hassas güdümlü füze sağlayan ilk ülke oldu.

Ukrayna kaynaklarından salı günü paylaşılan görüntülerde de TRLG-230 füzesinin ateşlendiği görülüyor.



ROKETSAN tarafından üretilen 230 mm TRLG-230 Füzesi nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 kilometre menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücüne sahip.

Söz konusu füzeler ayrıca Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun platformlara adapte edilebiliyor.

Kaynak: Mepa News