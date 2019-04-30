Türkiye'den kritik S-400 ve F-35 görüşmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi yaptı.30 Nisan 2019 Salı 21:03
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.
Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyareti konusunda tarih belirlenmesi ele alındı.
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