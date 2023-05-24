Türkiye'den kritik F-16 hamlesi... Dünyada benzeri yok!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yerli savunma sanayii projeleri hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Demir'in kuşkusuz açıkladığı en önemli bilgilerin başında F-16'lar geliyor.

F-16'larda yerlileşmeye gidileceğini belirten Demir, "Tüm dünyada bir modernizasyon projesi var ama bizimki özgürleştirme projesi. Sisteme hakim olacağız. Modernize ederken sistemleri yerlileştiriyoruz. İnşallah daha da ileri adımlar atacağız. Hassas vuruşla ilgili mühimmatta çok önemli. Elektronik harbe karşı da ciddi tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından onay açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde "Otomatik Çarpmadan Kaçınma Sistemi (AGCAS) kabiliyetine sahip Operasyonel Uçuş Programı (OFP) aviyoniklerinin yazılımının güncellemesi dahil Çoklu Bilgi Dağıtım Sisteminin (Link-16) Block Upgrade II (MIDS BU II) entegrasyonunu sağlamak için donanım modifikasyonları, ilgili donanım ve yazılım güncellemeleri; hem tasnifli hem de tasnif dışı yazılım desteği, entegrasyon ve test desteği; destek ekipmanı; eğitim ve eğitim ekipmanı; yedek parça ve bakım ekipmanı, ilgili yayınlar ve teknik belgeler; ABD Hükümeti ve yüklenicinin mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri; ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurları ve bunlara ilişkin destek ekipmanının" yer aldığı bildirilmişti.

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