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Gündem Türkiye'den kritik "doğal gaz" hamlesi: 75 milyon metreküp...
Gündem

Türkiye'den kritik "doğal gaz" hamlesi: 75 milyon metreküp...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi "BOTAŞ Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi"nde kapasite artırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Tesisin kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, toplam enjeksiyon kapasitesinin günlük 45 milyon metreküpe, toplam geri üretim kapasitesinin ise günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 12:20:00 -
Türkiye'den kritik "doğal gaz" hamlesi: 75 milyon metreküp...

Şirketten yapılan açıklamada, kesintisiz enerji arzının sağlanması ve doğal gaz arz güvenliği için kritik önem taşıyan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yaklaşık 5 yıl önce başlayan genişletme çalışmalarının sonucunda 3,2 milyar metreküpe ulaştığı ifade edildi.

Tesisin kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, toplam enjeksiyon kapasitesinin günlük 45 milyon metreküpe, toplam geri üretim kapasitesinin ise günlük 75 milyon metreküpe çıkarılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kapasite artırma çalışmaları kapsamında Silivri açıklarında iki deniz platformunda açılan 18 doğal gaz depolama kuyusundan 9'unda akış testleri başarıyla gerçekleştirildi, diğer 9 kuyuda da sondaj ve üretim tesislerinin kurulum çalışmaları sürüyor.

 

"Yüksek ses doğal gazın yüzeye çıkması sırasında oluşmaktadır"

Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra yapılması zorunlu olan kuyu testlerinin her kuyuda bir defaya mahsus olmak üzere 2-4 gün sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyu testleri sırasında kullanılan doğal gaz, evsel tüketimde, elektrik üretim santrallerinde ve sanayi tesislerinde kullanılan doğal gaz olup, çevresel etkileri bakımından en temiz enerji kaynaklarından biridir ve zehirleyici bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışma esnasında duyulan ses, test süresince basınçlı doğal gazın yüzeye çıkması sırasında oluşmaktadır. Uzun yıllar ülkemizin enerji güvenliğine hizmet edecek bu stratejik tesisin birkaç ay içinde tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalar esnasında, yapmak zorunda olduğumuz testler sırasında oluşan yüksek sese rağmen yatırımlarımıza halkımızın verdiği destek ve gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Yorumlar

Muhammed

Heyecanlı değiliz aksine irkiliyoruz. Korkuyoruz yine g.tümüze kazık girecek diye.

muhammedin memnuniyeti

muhammed sen o kazıktan neden korkuyorsun burada gördüğüm kadar orandan hiç çıkmadan onunla geziyorsun memnuniyeteinde her gün buralarda görünüyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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