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Aktüel

Türkiye’den Kosova’ya tıbbi ekipman yardımının ikinci kısmı da ulaştı

Türkiye’nin tıbbi ekipman yardımının ikinci kısmı korona virüs salgınıyla mücadele eden Kosova’ya ulaştı.

2020-04-25 16:02:10 -
Türkiye’den Kosova’ya tıbbi ekipman yardımının ikinci kısmı da ulaştı

Türkiye’nin tıbbi ekipman yardımının ikinci kısmı korona virüs salgınıyla mücadele eden Kosova’ya ulaştı.


Türkiye’nin korona virüs salgınıyla mücadele eden Kosova’ya desteği sürüyor. Türkiye’nin tıbbi ekipman yardımının ikinci kısmı da Kosova’ya ulaştı. Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, sağlık personeli için gerekli olan koruyucu ekipmanların yer aldığı yardım kolilerini Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’dan teslim aldı.


Vitia ve Büyükelçi Sakar, korona virüs salgınıyla mücadelede iki ülke arasında olağanüstü bir işbirliği olduğunu belirtti. Bakan Vitia, salgın döneminde Türkiye’nin sunduğu destekten dolayı Büyükelçi Sakar’a teşekkürlerini sundu.


Yardım paketlerinin içinde, sağlık personeli için maske, tulum, hızlı tanı kiti ve tıbbi cihazlar bulunuyor.


Türkiye, tıbbi yardımlarının ilk kısmını 8 Nisan’da Kosova’ya askeri uçakla göndermişti.

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