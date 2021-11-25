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Dünya Türkiye'den Kolombiya'ya kutlama
Dünya

Türkiye'den Kolombiya'ya kutlama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da imzalanan Barış Antlaşması'nın 5. yıldönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 19:45:00 -
Türkiye'den Kolombiya'ya kutlama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında, 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan Barış Anlaşması'nın 5. yıldönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya Hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve Kolombiya'da 50 yılı aşkın bir süredir devam eden çatışma dönemini sonlandıran Barış Anlaşmasının 5. yıldönümünü kutluyoruz. Bu tarihi anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri güçlü destek vermiş olan Türkiye, bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Kolombiya'daki barış ve istikrar ortamının idamesine büyük önem atfetmekte olup, söz konusu barış sürecine önümüzdeki dönemde de her türlü katkıyı vermeye devam edecektir" denildi

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