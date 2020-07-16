  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'den KKTC'ye yangın söndürme helikopteri

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:20:42 -
Türkiye'den KKTC'ye yangın söndürme helikopteri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye tarafından KKTC'ye yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakan Oğuz, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye teşekkür ederken, "Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğuz, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı