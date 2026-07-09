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Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

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Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Polonya'da 17. yüzyıla ait bir mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkan vampir önlemleri, dehşete düşürdü. Araştırmacıların mezarlıkta yaptığı araştırmaya göre bölge halkı, ölülerin yeniden dirilip kendilerine zarar verebileceğine inandığı için kimi cesetlerin ayaklarını ve kafalarını kestiği, kimilerini taşla ezdikten sonra, kimilerini yaktıktan sonra, kimilerini ise ayaklarına pranga takarak yüz üstü gömdükleri, böylece mezardan geri çıkamamalarını sağladıkları tespit edildi.

#1
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Polonya'nın Pien kasabası yakınlarında bulunan yaklaşık 400 yıllık bir mezarlıkta yürütülen arkeolojik kazılar, 17. yüzyılda halkın "ölülerin geri döneceği" korkusuyla uyguladığı sıra dışı defin ritüellerini gün yüzüne çıkardı.

#2
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Nicolaus Copernicus Üniversitesi Orta Çağ ve Erken Modern Dönem Bölümü öğretim üyesi Prof. Dariusz Polinski'nin başkanlığındaki ekip tarafından 2005 yılından bu yana sürdürülen kazılarda, nekropolde bulunan 100'den fazla mezarın en az 30'unda "vampir önmeli" olarak değerlendirilen uygulamalara rastlandı.

#3
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Araştırmacılar, 2022 yılında ayaklarına üçgen biçimli bir asma kilit takılmış genç bir kadının mezarını keşfetmişti. Kısa süre sonra ise aynı bölgede yüzüstü gömülmüş ve ayaklarına kilit takılmış 5 ila 7 yaşlarında bir çocuğun kalıntıları da bulundu.

#4
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Kazılarda bazı iskeletlerin göğsüne veya boyun hizasına orak yerleştirildiği de tespit edildi. Dönemin inanışına göre mezardan kalkmaya çalışan kişinin boynu orak tarafından kesilecek, ayaklara takılan ağır kilitler ise ölünün mezardan çıkmasını engelleyecekti.

#5
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Prof. Polinski, bu uygulamaları doğrudan "vampir mezarı" olarak tanımlamaktansa, yaşayanları ölülerden korumaya yönelik geleneksel ritüeller olarak değerlendirmeyi tercih ettiğini söyledi.

#6
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Araştırmacıya göre ani ve şiddetli ölümler yaşayan kişiler ile vaftiz edilmeden ölen ya da boğularak hayatını kaybedenler dönemin toplumunda büyük korku uyandırıyordu. Dönemin batıl inançlarına göre yüzüstü gömülen kişilerin mezardan çıkamayacağına, toprağı ısırarak canlılara zarar veremeyeceğine inanılıyordu. Bazı ölülerin başlarının veya bacaklarının kesildiği, cesetlerin taşlarla ezildiği ya da yakıldığı da tespit edildi.

#7
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Araştırmacılar, mezarlığın toplum tarafından dışlanan veya ölümünden korkulan kişilerin gömüldüğü özel bir alan olabileceğini de değerlendiriyor. Adli antropoloji uzmanları ise Orta Çağ'ın sonları ve Erken Modern Dönem'de salgın hastalıkların yayılmasının zaman zaman "vampirlerin aile bireylerini ve komşularını hedef aldığı" inancıyla açıklanmaya çalışıldığını belirtiyor.

#8
Foto - Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Uzmanlara göre Pien'deki mezarlık, 17. yüzyıl Avrupa'sında ölüm, salgın hastalıklar ve doğaüstü varlıklara ilişkin korkuların cenaze geleneklerini nasıl şekillendirdiğini gösteren en dikkat çekici arkeolojik alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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