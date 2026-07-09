Mezarlıkta vampir önlemi: Ölüler geri dönmesin diye yaptıkları dehşete düşürdü

Polonya'da 17. yüzyıla ait bir mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkan vampir önlemleri, dehşete düşürdü. Araştırmacıların mezarlıkta yaptığı araştırmaya göre bölge halkı, ölülerin yeniden dirilip kendilerine zarar verebileceğine inandığı için kimi cesetlerin ayaklarını ve kafalarını kestiği, kimilerini taşla ezdikten sonra, kimilerini yaktıktan sonra, kimilerini ise ayaklarına pranga takarak yüz üstü gömdükleri, böylece mezardan geri çıkamamalarını sağladıkları tespit edildi.