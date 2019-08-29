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Türkiye’den KKTC’ye din dersi öğretmeni

Gazetemiz Akit’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi okullarda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yetersizliğini ve çocukların din eğitiminden mahrum bırakıldığını gündeme getirmesiyle, KKTC Türkiye’den din dersi öğretmeni talep etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
Türkiye’den KKTC’ye din dersi öğretmeni

 Hasan Türkmen  Ankara 

Gazetemiz Akit’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki resmi okullarda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yetersizliğini ve çocukların din eğitiminden mahrum bırakıldığını gündeme getirmesiyle, KKTC, Türkiye’den din öğretmeni talep etti.

Bakanlık harekete geçti

Gazetemiz Akit, “KKTC’de sadece 4 din kültürü öğretmeni var”, “Gençlerin yüzde 95’i din dersi görmeden mezun oluyor” ve “KKTC halkı din dersi istiyor” başlıklı haberleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ailelerin adeta sesi oldu. İlkokul ve ortaokullarda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ‘Zorunlu ders’ olmaktan çıkarılıp, koskoca KKTC’de sadece 4 din kültürü öğretmeninin görevli olmasından şikayet eden sağduyulu aile ve STK’lar, çocukların bilinçsiz yetişmesine Akit aracılığıyla tepki göstermişti. Haberlerimize sessiz kalmayan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den din öğretmeni talep etti.

10 din dersi öğretmeni

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni talep etmesinin üzerine, TC Milli Eğitim Bakanlığı anında harekete geçerek Kıbrıs’taki yavrulara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi vermek için 10 öğretmeni görevlendirdi. 10 din dersi öğretmeninin bu hafta Kıbrıs’a giderek 2019-2023 eğitim öğretim yılında görev alarak Kıbrıslı çocuklara dinimizin temel değerlerini öğretecek. Ancak yavru vatan Milli Eğitim Bakanlığının yeniden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu yapıp yapmayacağı belli değil.

-Akit’in gündeme taşıdığı KKTC’deki din dersi öğretmeni eksikliğine yetkililer nihayet kulak verdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
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