Türkiye'den Katar Donanması için 22 ayda 4 gemi

Katar Donanması’nın çıkarma gemisi envanterini güçlendirmek amacıyla Anadolu Tersanesi’ne verdiği siparişler başarı ile Katar Donanması’na teslim edildi. Teslimatlar, 20 kişilik bir heyet nezaretinde yapılan tören ile gerçekleştirildi.

Sipariş kapsamında 1 adet Süratli Amfibi Gemi (LCT), 2 adet Mekanize Çıkarma Gemisi (LCM) ve 1 adet Araç ve Personel Çıkarma Gemisi (LCVP) olmak üzere, toplamda 4 adet çıkarma gemisi Anadolu Tersanesi’nin Tuzla’da bulunan yerleşkesinde yapılan törenle aynı anda Katar Donanması’na teslim edildi. 22 aylık süre içinde inşa edilen gemiler, 6 haftalık personel eğitiminin ardından Katar’a doğru seyre çıkacak.

Anadolu Tersanesi’nden Katar’a "Açık Deniz Karakol Gemisi"

Daha önce de Katar, Anadolu Tersanesi’nden 2 adet açık deniz karakol gemisi sipariş etmişti. Söz konusu sipariş kapsamında sırasıyla Al Doha ve Al Shamal gemileri 36 ayda inşa edilerek başarılı bir şekilde Katar Donanması’na teslim edilmişti.

Teslimi gerçekleşen çıkarma gemilerinden olan QL41 ISHAT ve QL40 BROOG gemilerinin denize indirme töreninde konuşan Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, “Tersanemizin uzmanlaşmış olduğu ve tüm dünyada öncelikli tercih edilen Çıkarma Gemisi tiplerinden bir tanesini daha denizle buluşturuyoruz. Özellikleri tanıtılan bu gemi dünyada yapılmış en büyük ve en hızlı LCM’dir. Özel dizaynı sayesinde sığ sularda başarı ile amfibi ve insani yardım operasyonları yapabilir. 130 tonluk taşıma kapasitesi ile 2 adet 60 tonluk tank yükleyebilmesi de bu gemiyi çok özel bir sınıfa koymaktadır. Dizaynına özel olarak geliştirilmiş makine ve jet sistemi ile denizdeki hızı çok yüksek olup manevra kabiliyeti de benzer gemilere göre çok üstündür. Bu özel projenin dizaynını geliştiren tersanemiz ekibine teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Ayrıca geminin tüm dizaynını bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylayan ve imalat kontrollerini yapan Türk Loydu’na da teşekkür ederiz. Yine bir teşekkür de tersanemiz mühendislerine yapmak istiyorum. Gördüğünüz bu iki gemi denize iniş aşamasına sadece 7.5 ay gibi kısa bir sürede getirilmiştir. Önümüzdeki aylarda liman kabul testleri ve deniz testleri yapılarak 12 aydan kısa bir sürede teslime hazır hale gelmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ek olarak Ürkmez, “Çıkarma gemileri harekat konseptine uygun olarak projenin başına konuşulan 3 x LCT + 3 x LCM ihtiyacına binaen 3 çıkarma gemisini daha Katar Deniz Kuvvetleri’ne 2023 senesinde başlayarak inşa etmek isteriz. Tabii geliştirmekte olduğumuz İnsansız Çıkarma Gemileri’nden de tedarik etmek isterseniz, birazdan bununla ilgili yaptığımız çalışmaları size sunacağız, bu gemilerden de size üretmek isteriz. Sözlerime son verirken bugün bizle beraber olan herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu gemilerin bahtının açık olmasını denizlerde emniyetle ve başarılı bir şekilde görev yapmasını dilerim” ifadelerinde bulundu.

DefenceTürk