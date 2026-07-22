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Siyaset CHP'li isimden Özel'e fena gönderme: Bu mu yeni parti?
Siyaset

CHP'li isimden Özel'e fena gönderme: Bu mu yeni parti?

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CHP'li isimden Özel'e fena gönderme: Bu mu yeni parti?

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel’e altındaki araç üzerinden göndermede bulundu.

Dün CHP Grup toplantısında veda konuşması yaparak yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel’e eski CHP İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’tan çok fena kapak geldi.

Özel’in bugün yeni partinin yol haritasını belirlemek üzere yapılan toplantıya gelişinde, CHP’li Uşak Belediyesi’nin 170 bin Euro ödeyerek altına çektiği ultra lüks makam aracından indiği görüntüleri paylaşan Yarkadaş: “Altındaki araç bile CHP’nin… Aracı geri vermiyor. Araçtan bir türlü vazgeçemiyor. Telsizler CHP’ye tahsis edilmiş; telsizleri vermiyor. Aracı teslim etmek yerine CHP’nin imkanlarını kullanarak CHP’yi bölmeye çalışıyor. Giderken; CHP’nin sosyal medya hesaplarını da teslim etmiyor. Bu mu “yeni” parti… Bu çürümüşlüğün nesi yeni?” diye sordu.

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