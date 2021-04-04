Türkiye'den kardeş ülkeye rekor ihracat

Türkiye’den Azerbaycan’a savunma ve havacılık sanayii ihracatında Karabağ etkisi sürüyor. Ermenistan’a karşı savaşı Azerbaycan lehine çeviren Bayraktar TB2'lerin yanı sıra savunma sanayii üretimi çok sayıda ürün Azerbaycan’a ihraç ediliyor. İhracat rakamlarında rekor ardına rekor kırılıyor.

81 milyon dolar

Sektörün Mart ayı toplam ihracatının yüzde 16.6’sını ise Azerbaycan üstlendi. Azerbaycan’a ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 399 artışla 41 milyon 87 bin doları seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayında Azerbaycan’a savunma ihracatı 1 milyon 175 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılın ilk 3 ayında savunma ve havacılık ürün ihracatı toplamı 81 milyon 961 bin dolara ulaştı.

Artış sürecek

2019 yılında 88 milyon 675 bin dolar seviyesindeki ihracatı 2020’de yüzde 194.1 artışla 260 milyon 839 bin dolar oldu. Ağırlıklı İsrail ve Rus menşeili ürünleri kullanan Azerbaycan ordusunun silah ve sistemlerinde Türk ürünlerinin etkisi, ilerleyen günlerde daha da artmaya devam edecek.