Türkiye'den Kanada'ya savunma sanayii tepkisi: Kabul edilemez!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, NATO’nun "Açık Kapı" politikasını her zaman destekleyen Türkiye'nin bunu, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayıp İsveç'in katılım protokollerini TBMM'ye göndererek gösterdiğini kaydetti.

Aktürk, "İsveç’in, terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, "Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaşmıştır." diye konuştu.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde de muhtelif silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini aktaran Aktürk, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz, terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.