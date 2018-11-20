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Türkiye'den Kabil'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda düzenlenen Mevlit Kandili programı sırasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımlandı.

20 Kasım 2018 Salı 22:49
Türkiye'den Kabil'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda düzenlenen Mevlit Kandili programı sırasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırıyı kınadı. En az 40 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afgan halkına başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kabilde bugün Mevlit Kandilinin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:49
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Afganistan
  3. Kabil

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