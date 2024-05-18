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Gündem Türkiye'den İsrailli Bakana fotoğraflı cevap!
Gündem

Türkiye'den İsrailli Bakana fotoğraflı cevap!

Yeniakit Publisher
2024-05-18 23:05:00 -
Türkiye'den İsrailli Bakana fotoğraflı cevap!

Türkiye'yi hedef alan paylaşımlarına devam eden İsrail Bakan İsrael Katz'a, Dışişleri Bakanlığı 4 fotoğrafla cevap verdi. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı 35 bin 386'ya çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sürekli Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yapan İsrael Katz'a, Dışişleri Bakanlığı bu sefer 4 fotoğrafla yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız:" diyerek yapılan paylaşımda Gazze'den 4 fotoğrafa yer verildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 35 BİN 386'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 225 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 9 saldırı gerçekleştirdiği, 83 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 366'ya yükseldiği aktarıldı.
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