Son Haberler

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Bakanlık gerekeni yaptı: Vatandaşın sağlığıyla oynayan sloganlar

Eğitim öğretim hepimizin ortak alanıdır

Fransa’dan yükselen vicdanın sesi dünyayı sarstı! Fransız kadının Gazze’de gördükleri kan dondurdu

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta farklı bir ligdeyiz

Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi

Türkiye’nin dijitaldeki başarı hikâyesi! e-Devlet sistemini satın almak için sıraya girdiler
Türkiye'den İsrail'e "Somaliland" tepkisi
Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Somaliland" tepkisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den İsrail'e "Somaliland" tepkisi

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli "İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahaledir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması hakkında şu mesajı paylaştı:

İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

 

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir.

Dünya

İsrail utanmadan Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü!

Gündem

Olağan şüpheli İsrail

Dünya

İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı vurdu! İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor

Yorumlar

FENO

KANI BOZUK, ÇIBAN BAŞI MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI... ALLAH'IN İZNİYLE, HER PİSLİĞİN ARKASINDA OLAN İTRAİL, SONUN YAKINDIR!
