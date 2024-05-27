Türkiye'den İsrail'e sert tepki! 'Mahkemelerde gereken cezayı alacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki çadır kenti vurması sonucu yaşanan faciaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: İşgalci İsrail’in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararını yok sayan İsrail’in, evlerinden edilen masum insanların kaldığı çadırlara saldırı düzenlemesi tek kelimeyle alçaklıktır. Yapılan bu hain ve kalleş saldırılar, İsrail’in bir devlet gibi değil terör örgütü gibi davrandığının en büyük kanıtıdır. Her zaman insan haklarından bahseden ülkeler ve uluslararası mekanizmalar işgalci İsrail’e karşı harekete geçmek için daha neyi beklemektedir. Daha kaç masum insan can vermelidir? Yaşananlara ses çıkarmayanlar ve görmezden gelenler, İsrail’in işlediği suçlara ortaktır. Soykırım ve katliam yapan İsrail, hak ettiği cezayı almalıdır, eninde sonunda alacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İsrail’in yerlerinden ettiği sivil Filistinlilerin Refah’ta sığındıkları çadırlara gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı lanetliyorum. Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan Filistinlilere yönelik bu vahşete dur demeyenler, işlenen korkunç suçun birer ortağı olarak tarihte yer edindiler.Soykırım ve katliam yapan İsrail elbet hesap verecek. O gün geldiğinde de her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaktan ve sesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA