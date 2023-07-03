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Gündem Türkiye'den İsrail'e kınama
Gündem

Türkiye'den İsrail'e kınama

Yeniakit Publisher
2023-07-03 21:23:00 -
Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskına sert tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail güçlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün (3 Temmuz) gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz.

Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

Olaylarda hayatım kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil Şifa, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz.
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