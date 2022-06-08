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Gündem Türkiye'den İran'a taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 20:09:00 -
Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran'da bugün Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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