  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'den ihracat rekoru: Tam 122 ülkeye fındık ihraç edildi
Ekonomi

Türkiye'den ihracat rekoru: Tam 122 ülkeye fındık ihraç edildi

​Türkiye’de geçen yıl 122 ülkeye yaklaşık 345 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi. Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2021 yılında 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini bundan 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 döviz geliri elde edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:10:00 - 2022-01-08 17:16:26
Türkiye'den ihracat rekoru: Tam 122 ülkeye fındık ihraç edildi

Türkiye’de geçen yıl 122 ülkeye yaklaşık 345 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.
KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, geçen yıl ihracat rekoru kırmasında İtalya'daki fındık rekoltesinin düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Şenocak, "İhracatımız 2021 yılında tarihi bir rekor daha kırarak 2 milyar 260 milyon Dolar ve 344 bin 370 ton iç fındık olarak gerçekleşti. Bunda üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizin ve devletimizin birlikte çalışmalarının çok önemi var. Fındık, tarım ürünleri içerisinde çok önemli yeri olan, birinci sırada bir ürün. Bu destek hem ülkeye hem çiftçimize hem de bölgemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu rakamların oluşmasında özellikle İtalya'nın fındık rekoltesinin eksik olması önemlidir. İtalya'da bu yıl Türkiye'nin onda biri kadar fındık yok. Diğer dünya ülkelerinde de fındığın az olması bu seneki rakamların yükselmesindeki önemli bir kriterdir." dedi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay