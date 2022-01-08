Türkiye'den ihracat rekoru: Tam 122 ülkeye fındık ihraç edildi

Türkiye’de geçen yıl 122 ülkeye yaklaşık 345 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, geçen yıl ihracat rekoru kırmasında İtalya'daki fındık rekoltesinin düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Şenocak, "İhracatımız 2021 yılında tarihi bir rekor daha kırarak 2 milyar 260 milyon Dolar ve 344 bin 370 ton iç fındık olarak gerçekleşti. Bunda üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizin ve devletimizin birlikte çalışmalarının çok önemi var. Fındık, tarım ürünleri içerisinde çok önemli yeri olan, birinci sırada bir ürün. Bu destek hem ülkeye hem çiftçimize hem de bölgemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu rakamların oluşmasında özellikle İtalya'nın fındık rekoltesinin eksik olması önemlidir. İtalya'da bu yıl Türkiye'nin onda biri kadar fındık yok. Diğer dünya ülkelerinde de fındığın az olması bu seneki rakamların yükselmesindeki önemli bir kriterdir." dedi. (İLKHA)