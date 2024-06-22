  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maliye Bakanı Şimşek yeni uygulamayı açıkladı! Bahşişe ve motokurye gelirlerine vergi mi geliyor?

İspanyollar dünyaya duyurdu: Türkiye'nin kamp yaptığı tesisin üzerinde İHA'lar dolanıyor

Yaşadığınız binanın durumunu gösteriyor! Uygulama kullanıma açıldı

Almanlar araba yaparken biz ise… Rizeli vatandaş sosyal medyayı salladı

Türkiye gündemini altüst edecek açıklama: O cemaat Türkiye'den kaçış planı yapıyor

Putin'den skandal Türkiye hamlesi! O ülkenin Ankara ile yapacağı anlaşmayı engelledi

Kavgaya Mustafa Kemal’i de dahil ettiler! “Atatürk’ten aldığım yetkiye dayanarak...’

SGK Başuzmanı açıkladı: Asgari ücret ara zammı belli oldu!

ABD ve İsrail'i yıkacak haber! İngilizler 'Bayraktar TB3 SİHA hazır' diyerek duyurdu

Arda Güler İspanyol basınına konuştu: Herkesi mutlu etmek istiyorum'
Gündem Türkiye'den, Hindistan'a taziye
Gündem

Türkiye'den, Hindistan'a taziye

Yeniakit Publisher
2024-06-22 21:44:00 -
Türkiye'den, Hindistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul'un 21 Haziran'da vefatının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

'HER ZAMAN MİNNETLE HATIRLANACAKTIR'

Paylaşımda, "Büyükelçi Paul, görevi sırasında Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un ölüm haberini dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya platformundan duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23