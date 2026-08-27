Palandöken: Borçlu esnafın krediye erişiminin önü açıldı! Kredilerde süre uzadı, esnaf rahatladı...

TESK Başkanı Palandöken; “Sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairelerine borcu olan esnaf kredi almakta zorluk çekiyordu. Krediye ulaşmak mümkün değildi. Evvela git borcunu öde veyahut yapılandır. Şimdi böyle 15 gün süreli daha önce yapılandırma yapın. Alacağınız para miktarının sınırlandırılmış 300 bin lirası SSK veya vergi dairesine kesilmek suretiyle kalan bölümünü alma imkanı oldu. Bu esnaf için bir rahatlık. Zaten esnaf parası olsaydı hiç bu krediye de ihtiyacı olmazdı. Ancak bununla birlikte esnafın en azından ekonomideki borçlarını ödeyebilmesi veya ekonomik olarak sıkıntıda olan esnafların bundan dolayı mağduriyetlerin önlenmesi açısından çok önemli” dedi.

FİNANSMANA ERİŞİMDEKİ ÖNEMLİ BİR ENGEL AŞILMIŞ OLACAK

Yeni düzenlemenin esnafın krediye erişimi açısından önemli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ancak sorunun esas özünde olan şey yapılandırma ile birlikte kredi faizlerindeki düşüşün getirmiş olduğundan istifade etmek tabii ki esnafı en azından tefeciden borç alır halinden veyahut bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından sübvanse edilen bir kredi almak çok daha avantajlı. Devletin sübvanse miktarında da tabi bir düşüş sağlandı, keşke o da olmasaydı esnaf açısından daha verimli olacaktı. Dolayısıyla bu esnafı en azından krediye ulaşmasını sağladığı gibi piyasadaki enflasyonla ilgili esnafın sermayesi erozyonun da bir bölümün en azından ortadan kalkmış olacak. Yeniden veyahut işte imal ettireceği ürünleri almada öne açılmış olacak. Kredi miktarlarının da yükselmesi 1 milyondan 1.5 milyona önemli bir yükseliş. Yüzde 50’lik neredeyse bir artışa yakın da diğer taraftaki araç alacaklara, iş yer alacaklara bunları da 3.5 milyon lira gerçekten de esnafın işini görecek” ifadelerini kullandı.

FAİZ DESTEĞİNDEKİ DÜŞÜŞ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Bununla birlikte kredi kullanırken borç ödeme imkanından yararlanan esnaf için faiz destek oranlarının düşürülmesinin maliyetleri artıracağına dikkat çeken Palandöken, “Bilindiği üzere artık bizim esnaf sanatkarın bu sıkıntıdan kurtulması için daha radikal tedbirlerin alınması lazım. Rekabette erişebilecek önündeki kanunların da çıkmasıyla ancak esnaf ayakta kalacak. Yoksa tek pazar halinde bunların rekabet edip tekrar iş yerlerinin ayağa kalkmasını sağlayacak miktardaki destekler bunun için kullanılacak. Hem devlet tahsilatını yapmış olacak. Daha evvelki biliyorsunuz yapılandırmalarda önemli miktarda da devletin bir geliri oldu. Şimdi de her kredi alandan en az borcu olandan 300 bin lira almak demek ortalama yani yüzde 25 civarına geliyor ki alacağı kredi miktarına göre teminatına göre bu da esnaf için belki de bir can suyu olmuş olacak” şeklinde konuştu