Polislerin gözü önünde… Alkollü sürücüden görülmemiş pişkinlik
Tekirdağ’da pes dedirten olay! 1.92 promil alkollü yakalanan aday sürücüye 25 bin lira ceza kesildi. Y.Ş., işlemler devam ederken aracının başına geçip içki içmeye devam etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ’da pes dedirten olay! 1.92 promil alkollü yakalanan aday sürücüye 25 bin lira ceza kesildi. Y.Ş., işlemler devam ederken aracının başına geçip içki içmeye devam etti.
Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak’ta saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri, Y.Ş.’nin kullandığı 34 GFT 436 plakalı otomobili durdurdu.
Aday sürücü olduğu belirlenen Y.Ş.’nin yapılan kontrolünde, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.
Y.Ş.’nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü. Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi.
‘Aday sürücü ehliyeti’ iptal edilen Y.Ş.’ye, 25 bin TL ceza uygulandı.
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