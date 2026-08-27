İstanbul'da 14 Eylül alarmı!
Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de ise "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da 14 Eylül'de 06.00- 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. Yol bakım çalışmalarına bir hafta ara verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentte uygulanacak ulaşım ve trafik önlemlerinin yer aldığı eylem planı paylaşıldı. Sunumda, okulların açılmasıyla İstanbul trafiğinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşması ve ulaşım sistemlerinin koordineli şekilde işletilmesine yönelik hazırlıklar yer aldı.