İstanbul'da 14 Eylül alarmı!

OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRESİ DENETLENECEK Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla okul çevrelerinde çeşitli yol ve trafik düzenlemeleri de gerçekleştirilecek. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl ocak ayında başlatılan sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri, okulların açılış tarihine kadar tamamlanacak. Ayrıca okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımları, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bitirilecek. Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları da sinyal direklerine bir hafta süreyle asılacak. Okul servislerinin güvenli şekilde çalışması için öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerinin okul müdürlüklerinden temin edilerek güzergahların belirlenmesi planlanıyor. Servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygun çalışması için bilgilendirme yapılacak. Şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri de İBB'nin ilgili sistemi üzerinden kontrol edilecek. Servislerde taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmaması ve öğrencilerin belirlenen indirme-bindirme noktaları dışında araçtan indirilmemesi sağlanacak.