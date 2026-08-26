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Dünya Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!
Dünya

Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!

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Katil Netanyahu savaş, kan ve işgal istiyor… Bu İran yönetimi ile anlaşma yapılamaz!

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine atıfta bulunarak İran’ın mevcut yönetimiyle hiçbir anlaşmanın yapılamayacağını öne sürdü. Savaş ve yaptırım baskısını savunan Netanyahu, Tahran'a yönelik ağır askeri darbe ve abluka tehditlerini yineledi.

Eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katil Netanyahu, "Başkan Trump ile birkaç hafta önce Beyaz Saray’da görüştüm ve üç seçenekten bahsettik: Elbette bir anlaşma yapacaksınız, iyi bir anlaşma, hiçbir itirazımız yok. Ama bu grupla, bu vahşilerle (İran liderliği) bir anlaşma yapılabileceğinden şüpheliyim. Size (Trump’a) söylüyorum, bir anlaşma yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Eli kanlı katil Netanyahu, "İkinci seçenek, askeri hamle. Ona orada olduğumuzu, kendimizi savunacağımızı, İran’ın bize saldırmasına izin vermeyeceğimizi ve saldırırlarsa hayal bile edemeyecekleri, şimdiye kadar aldıklarından çok daha güçlü, çok daha ağır bir darbe alacaklarını söyledim. Üçüncü bir seçenek ise ablukanın sıkılaştırılmasıdır" diye konuştu.

Terör örgütü Siyonist ele başı Netanyahu, ABD’nin İran’a başlattığı ekonomik baskıya işaret ederek, "Başkan Trump dün İran’a yönelik ablukayı sıkılaştırdı. İran’a uygulanan ablukayı sıkılaştırmak değil, bu rejime, bu korkunç diktatörlüğe yardım edenlere uygulanan ablukayı sıkılaştırmak. Bu çok önemli bir şey. Önümüzde daha birçok zorluk var: İran sorunu henüz bitmedi, bu sorunu sona erdirmemiz gerekiyor. Gazze’de, Lübnan’da, diğer alanlarda ve bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

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Yorumlar

Bu şerefsiz siyoniste Amerika dahi söz geçiremiyor hatta bu amerika'yı yönlendiriyor

Tek çare bölgedeki tüm Müslüman ülkelerin birleşip beraberce İsrail siyonistlerine her bir türlü seti germeleridir. İranlılar hem din kardeşimiz hem de Azeri kan kardeşlerimizdir. İran'dan hiçbir yardımı esirgemememiz gerekir ve ambargolara kulak asmamalıyız, çünkü onların kaderi Bizim de bölgenin de kaderidir ve onlar şu anda bizim bölge için kan akıtıyorlar.
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